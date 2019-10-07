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7 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye 'kuvvetli sağanak' uyarısı!

07 Ekim 2019, Pazartesi 14:15
İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ile Kıyı Ege'de akşam saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak görülecek.

Sağanağın gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da akşam saatlerinde etkisini artırarak İzmir ve Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Muğla için "aşırı yağış" uyarısı

Bugün akşam saatlerinden sonra Muğla'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

İl genelinde çok kuvvetli, Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı yağış bekleniyor.

Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu, sağanak
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