Meteoroloji'den Trakya için aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yetkililer, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Trakya'da aralıklarla devam eden sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor. Meteoroloji, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren artmasını bekliyor. Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Okunma Sayısı: 144

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.