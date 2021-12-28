Meteoroloji'den Trakya için aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yetkililer, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Trakya'da aralıklarla devam eden sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor.
Meteoroloji, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren artmasını bekliyor.
Yetkililer, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.