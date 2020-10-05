Meteoroloji, Doğu Anadolu'yu uyardı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinde öğle saatlerinden gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan ve Erzurum'da 5, Ağrı'da 6, Iğdır'da 10, Erzincan'da 11 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 25, Iğdır'da 22, Ağrı'da 21, Erzurum'da 18, Kars'ta 17, Ardahan'da 13 derece olacağı tahmin ediliyor. AA

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