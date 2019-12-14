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Meteoroloji uyardı: Yağmur ve fırtına bekleniyor

14 Aralık 2019, Cumartesi 09:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde gün içerisinde sağanak yağış ve fırtına etkili olacak. Şiddetli sağanak ve fırtına uyarısının yapıldığı bölge illerinde vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olma çağrısı yapılırken İç Anadolu Bölgesi için de sis ve pus uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, Ege ile Batı Akdeniz’de fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ağaç devrilmesi, baca ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Etiketler: Meteoroloji, yağmur, fırtına
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