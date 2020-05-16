"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Minibüslerde yeni kurallar uygulanacak

16 Mayıs 2020, Cumartesi 10:49
Koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüslerde, dolmuşlarda, otobüslerde ve taksilerde yeni kurallar uygulanacak.

Türkiye'de her gün milyonlarca kişiyi taşıyan taksiler, minibüsler, özel halk otobüsleri, şehirlerarası otobüsler ve servisler, Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geldi. Olağan dönemde hayatın olmazsa olmazı sayılan toplu taşımacılık sektörü temsilcileri artık trafikte kuralların değiştiğini belirtiyor. Buna göre normalleşme döneminde en büyük öncelik hijyen ve sosyal mesafe kuralları olacak.

Sektör temsilcilerine göre bu dönemde dolmuşlarda, otobüslerde ve taksilerde şu yenilikler uygulanacak:

-Pik saatlerde sefer sayıları arttırılacak, araç takviyesi yapılacak. 

-Yeni dönemde otobüslerde, taksilerde ve dolmuşlarda hijyen en büyük öncelik olacak.

-Araçların tümünde sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek.

-Araçlarda kolonya, maske ve dezenfektan bulundurulacak. Maskesiz yolcu araca alınmayacak.

-Kurallara uyulup uyulmadığı araç içi kameralardan da izlenecek.

-Şoförlere belirli periyotlarla Koronavirüs testi yapılacak.

-Toplu taşıma araçları yüzde 25-50 kapasiteyle çalışmaya devam edecek.

-Kuralların uygulanıp uygulanmadığı hem odalar hem şoförler tarafından takip edilecek.

-Gerekli olursa bazı araçların dizaynı yeni döneme göre şekillendirilecek.

-Tüm araçlar daha sık ve periyodik şekilde dezenfekte edilecek.

-Tüm şoförlerin maskesiz sefere çıkması yasaklanacak.

-Otobüslerde kabin sisteminin yaygınlaştırılması sağlanacak.

'Usulsüz kart kullanım engellensin'

Ulaştırma sektörünün normalleşme sürecinde ayakta kalmak için talepleri ise şöyle:

-Devlet tarafından belediyelere, sadece toplu taşımadaki yenilikler için ek bütçe sağlanmalı. 

-Usulsüz kart kullanımını engellemek için Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliği yeniden düzenlenmeli. 

-Havayolunda uygulanan fiyat modeli karayolu sektörüne de uygulansın.

-Bu süreçte en azından İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü de kullanabilmeyi talep ediyoruz. 

-Normalleşme döneminde bilet fiyatlarında yeni modele geçilsin.

-Otoyol ve köprü geçiş ücretleri alınmasın veya yüzde 50 indirim uygulansın.

-Salgın dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla hava yollarında olduğu gibi karayolu taşımacılığında da KDV yüzde 1 olarak uygulansın.

-İhale şartnamelerine koyulan araç yaş şartları acilen gözden geçirilerek, esnek davranılsın.

-Yolcu gelirine dayalı sistemde ayakta kalmamız mümkün değil. Kilometre başına sübvanse istiyoruz.

-Toplu taşımada kullanılan akaryakıt ÖTV’den muaf tutulsun.

-Belediyelerin akaryakıt desteği, olağanüstü dönem geçinceye kadar tüm il ve ilçelerde uygulanmalı.

Etiketler: minibüs, yeni kural
Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'da sessizlik hakim

    İtalya sınırlarını AB ülkelerine açmaya hazırlanıyor

    Air Canada çalışanlarının yarısından fazlasını işten çıkaracak

    İran'da kısıtlamalar bayramdan sonra kalkıyor

    Rize, şehir dışından gelecek çay üreticileri için hazır

    ABD, Huawei'ye yeni kısıtlamalar getirdi

    'Kırıkkale'deki tesiste aylık 45 milyon maske üretilecek'

    ABD'de 3 trilyon dolarlık yeni ekonomik destek paketi onaylandı

    'Koronavirüs, elektrikli araçlara geçişi hızlandıracak'

    Minibüslerde yeni kurallar uygulanacak

    BM: Dubai merkezli iki şirket Libya'ya Batılı paralı askerler gönderdi

    Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 628 bini aştı

    4 günlük sokak kısıtlaması başladı: Ayrıntılar neler? Kimler muaf tutulacak?

    Korku siyasetiyle nereye kadar?

    Turizmciler: Sektör bitik

    İşsiz sayısı 7-8 milyon artacak

    Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi

    Son 24 saate dünya genelinde neler yaşandı?

    65 yaş üstünün sokağa çıkma saatleri değişti

    ABD'de ölü sayısı 90 bine yaklaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Güçlendikçe” zayıflamak
    Genel

    Korku siyasetiyle nereye kadar?
    Mustafa Göknur

    Cezaevindeki bebeklerin orucu
    Ahmet BATTAL

    Askıda Anayasa
    Cevher İLHAN

    Salgın siyaseti ve çelişkileri
    Mehmet ÇETİN

    İnternet dünyasına yeniden hazırlanan Risale-i Nur (1)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    4 günlük sokak kısıtlaması başladı: Ayrıntılar neler? Kimler muaf tutulacak?
    Ali HAKKOYMAZ

    “Ben korona; var mı bana yan bakan!”
    Risale-i Nur'dan

    İktisat, izzet ve kemal sebebidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.