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28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Minik Ecrin'e ait olduğu düşünülen eşyalar inceleniyor

28 Mayıs 2019, Salı 14:44
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen, ayakkabı ve giysi parçaları jandarma ekiplerince incelemeye alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre uzağında ormanlık alandaki dere yatağında dün orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmasının ardından bölgede arama çalışması yürütülüyor.

Çalışmalar, savcılık gözetiminde jandarma ve AFAD ekiplerince ceset arama köpeği "Abrek" ile gerçekleştiriliyor.

 

Dün bulunan kemik parçaları, Vezirköprü Devlet Hastanesi morgunda bulunuyor. Ayakkabı ve giysi parçası ise jandarma ekiplerince incelemeye alındı.

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

AA

Etiketler: samsun, ecrin kurnaz
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