MSB açıkladı: PKK/YPG'lilere karşılık verildi

Tel Abyad'ın güneyinde terör örgütü PKK/YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki TSK unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği bildirildi. Yeni Asya English

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