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3 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Müsilaj tehlikesi geçti mi?

03 Eylül 2021, Cuma
Balık avlama sezonunun başlamasıyla birlikte Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunu yeniden gündeme gelirken Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Marmara denizi yüzeyinde şu an müsilaj yok. Ancak tehlike tam olarak geçmedi” dedi.

Bandırma 17 Eylül Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi, Müsilaj Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Marmara denizi yüzeyinde şu an müsilaj yok. Yapılan çalışmalar kapsamında yüzey tamamen temizlendi. Ancak tehlike tam olarak geçmedi, diplerde devam ediyor. Dipte halen küme halinde büyük parçalar var. Bu parçaların olması tehlikenin geçmediğinin göstergesi” dedi. T24’deki habere göre Marmara’dan balık yenebilir mi sorusunu da cevaplayan Prof. Sarı, “Sağlık- Çevre ve Şehircilik- Tarım ve Orman Bakanlıklarımız var. Bunların teşkilâtları var. Sürekli analizler yapılıyor. Balığın yenmeyeceğine dair bir kanaate ulaşılırsa zaten açıklayacaklardır. Sadece resmî kurumların açıklamalarını dinlemeli, uyarılarını dikkate almalıyız” ifadelerini kullandı.

Henüz araştırılıyor

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknoloji ve Yönetimi Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak da şunları söyledi: “Müsilajın balık gıda güvenliğine, habitata- mercanlara, deniz çayırlarına etkisi ne? Etkisi varsa ne yapmak lâzım? Bunlar henüz araştırılıyor. Bu sorulara cevap arayan, TÜBİTAK destekli, 37 farklı proje var ve Nisan- Mayıs gibi sonuçlanacak. Çalışmalar sürüyor. Bazı tahminlerimiz var tabiî. Müsilajın canlılar üzerine bir etkisi olduğunu düşünüyoruz, çünkü ani oksijen değişimleri oldu, balık ölümleri görüldü. Bunları yok sayamayız. Zaten son 20 yıldır Marmara’da stoklarda ciddî bir çöküş var. Eskiden 80 bin ton olan av miktarı 24 bin tona kadar geldi. İyi balıkçılık yönetimi yapılması lâzım.”

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