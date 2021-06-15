Müsilajın Çanakkale'de kıyıda yoğunlaştı

Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu Çanakkale'de güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çanakkale'de etkili olan müsilaj, il merkezi ile sahil bölgelerinde yoğunluk oluşturuyor. Köpüksü yapıya sahip müsilajın, Çanakkale Boğazı'ndaki hareketliliği bir ofisin güvenlik kamerasına yansıdı. Hızlandırılmış kayıtta, suyun üstünde yüzen müsilajın rüzgarla yavaş yavaş Kordon Boyu sahilinde batıdan gelip kıyıya toplandığı, yoğunlaştıktan sonra marinaya doğru ilerlediği görülüyor. AA

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