Necmettin Erbakan anılıyor

27 Şubat 2011 yılında vefat eden eski Başbakan Necmettin Erbakan vefatının 10.yılında anılıyor.

Başbakan Erbakan, 12 Ekim 1969’daki seçimde Konya’dan bağımsız milletvekili seçilerek başladığı siyaset hayatında 42 yıl geçirdi.

Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926’da Sinop’ta doğdu. Babasının ağır ceza reisi olması dolayısıyla çocukluğu farklı şehirlerde geçen Erbakan, Kayseri Cumhuriyet İlkokulu’nda başladığı ilkokul eğitimini Trabzon’da tamamladı. Erbakan, İstanbul Erkek Lisesi’ni 1943’te birincilikle tamamlamasının ardından, sınavsız geçiş hakkına rağmen İstanbul Teknik Üniversitesine sınavla girdi. Sınav sonucuna göre, doğrudan ikinci sınıftan başlatılan Erbakan, 1948’de mezun olduğu üniversitenin Makine Fakültesi Motorlar Kürsüsünde asistan olarak görev üstlendi.

Hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’den alan Erbakan, Tansu Çiller’in genel başkanlığındaki Doğru Yol Partisi ile 54. Hükümeti kurarak, 28 Haziran 1996’da başbakanlık koltuğuna oturdu. Erbakan, solunum yetmezliğine bağlı, kalp ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle 27 Şubat 2011’de vefat etti.

Erbakan, 1 Mart 2011’de vasiyeti üzerine devlet merasimi yerine İstanbul Fatih Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.