Nurlu ve coşkulu piknik

Pandemi döneminde ara verilen geleneksel Kayseri pikniği yeniden büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kayseri’de güzel, güneşli bir pazar sabahında kuş cıvıltısı, ağaçların serin gölgesi altında Nur Kardeşler buluşup hasret giderdiler. Ortam bol tefekkürle ve Risale-i Nur dersleriyle şenlendi. Pikniğe katılanlar kanaatlerini şöyle anlattılar: “Adeta cenette tuba ağacının altında ders yapan kardeşler misaliydik. Ardından çay hizmetinin yanında edilen güzel sohbetler paha biçilemezdi. Çocuklarla çocuk olmak onların oyunlarına dahil olmak anı daha da güzelleştirdi.

Bol tefekkürlü, bol tebessümlü

“Birlikte kılınan öğle namazı ve tesbihatın ardından yapılan birbirinden leziz yemekler ve ikramlar servis edildi. Ağabey ve ablalarıyla oynayan çocuklar, ortamı meraklı gözlerle gezen gençler, birbirleriyle sohbet edip hasret gideren ağabey ve ablalar günü güzelleştiriyordu. Günün eğlenceli saatleri olan oyun saatleri heyecanlı ve bol tebessüm ettiren kısmıydı. Ağabey ve kardeşlerin birlikte oynadığı halat çekme devamında ise mendil kapmaca oyunları herkesi tebessüme boğdu. Birlikte söylenen ilahiler katılanları mest etti. Bu güzel uhuvvet buluşmamız ikindi namazına müteakiben son buldu. Cenab-ı Hak bu piknikte emeği geçen ve bu pikniğe iştirak eden tüm ağabey ve ablalarımızdan ebeden razı olsun. Yine yeniden büyük coşkuyla tekrarını nasip etsin Amin”

Kayseri - Yeni Asya