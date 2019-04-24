Ordu'da heyelan nedeniyle 6 ev boşaltıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde heyelan nedeniyle 6 ev boşaltıldı.

İlçede yaklaşık 2 ay önce meydana gelen heyelanların ardından İnönü Mahallesi'ndeki arazilerde yarıklar ve bazı konutlarda çatlaklar oluştu. Bölgede incelemelerde bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 6 evin tahliye edilmesine karar verildi ve evler bugün boşaltıldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk ve Ordu Büyükşehir Belediyesi teknik personeli ile birlikte söz konusu evlerde incelemelerde bulundu. İnönü Mahallesi Muhtarı Şükrü Kara ve afetzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Yavuz, evlere kimsenin girmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Afetzedelerin mağdur edilmeyeceğini belirten Yavuz, ev sahiplerine ilk etapta 8 bin 500 lira kira yardımı yapıldığını söyledi. Vali Yavuz, yürütülecek teknik çalışmalar neticesinde afete maruz kalan yerleşim yeriyle ilgili net bir karar verileceğini kaydetti. AA

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