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13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Orman yangınlarıyla mücadele çalıştayı başladı

13 Ekim 2021, Çarşamba 15:30
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, Yeşil Vatan'ın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kızılcahamam'da düzenlenen İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı'na katıldı.

Bu yıl, 28 Temmuz'da başlayıp 17 gün süren, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarının yaşandığını anımsatan Pakdemirli, bu süreçte Antalya, Muğla ve Isparta başta olmak üzere 54 ilde yaklaşık 300 orman yangınına müdahale edildiğini söyledi.

Pakdemirli, bu yangınlara 18 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 68 helikopter, 1000'in üzerinde arazöz ve su tankeri, 680 iş makinesi, 6 binden fazla personel ve binlerce gönüllüyle müdahale edildiğini, yangınlarda 11 orman personelinin şehit olduğunu bildirdi.

Yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Ama bu yangınların yayılma ve büyüme hızı daha çok iklimle ve meteorolojiyle ilgili. Bildiğiniz üzere iklim değişikliğinin etkilerini artık daha şiddetli hissediyoruz. Bu yıl temmuz ayı dünyada, son 142 yılın en sıcak temmuz ayı olarak tarihe geçti. Bu yıl temmuzda sıcaklık 42 dereceye, rüzgar hızı saatte 70 kilometreye yükselirken, nem oranı da yüzde 10'ların altına düştü. İşte 17 gündeki 16 büyük yangının bu boyuta gelmesinin en büyük nedeni, bu olumsuz şartlardır." diye konuştu.

Pakdemirli, ülkenin orman yangınlarıyla mücadelede dünyaya örnek olduğunu dile getirerek, 19 yıl önce ortalama 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresinin 12 dakikaya indirildiğini ve hedefin 10 dakikanın altına düşürmek olduğunu ifade etti.

AA

Etiketler: orman yangınları, mücadele, çalıştay
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