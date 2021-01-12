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13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ormanlar ranta açılıyor

12 Ocak 2021, Salı 23:34
6 Ocak tarihli Resmî Gazete’de orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine ilişkin bir yönetmelik yayınlandı. Çevre ve orman konusunda çalışan uzmanlar, yönetmeliğin ormanları ranta açacağı konusunda uyarıyor.

Türkiye’de ormanlar, Anayasa’nın 169. maddesi ile korunuyor. Bu maddede özetle “...ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez...” deniliyor. 6 Ocak tarihinde ise Resmî Gazete’de orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine ilişkin bir yönetmelik yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe giren yönetmeliğe göre 28 Nisan 2018 itibarıyla üzerinde yerleşim yeri olan orman alanları, orman sınırları dışına çıkarılacak. 

Yönetmelik, 6831 Sayılı Orman Yasası’na 2018’de eklenen Ek Madde 16 kapsamında çıkarıldı. Ana Muhalefet Partisi CHP bu yasa değişikliğini Anayasa’nın 169. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürmüş, AYM yapılan başvuruyu reddetmişti.

‘İşgalciler ödüllendiriliyor’

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi’nden Doç. Dr. Cihan Erdönmez ise düzenlemenin hukuka uygun olmadığı görüşünde. Erdönmez, “Hem Anayasa’nın 169. maddesini hem de söz konusu yasa değişikliğini okuduğumda yasanın açıkça Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine ulaşıyorum. Düzenleme yasal olsa bile hakka ve hukuka uygun değil. Çünkü devlet ormanları, bütün halkın ormanlarıdır ve halk adına devlet tarafından korunup yönetilmek zorundadır. Bu tür düzenlemeler asla halkın genelinin yararına olan düzenlemeler değildir” diyor.

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