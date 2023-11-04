Pahalılık göçe zorluyor

Hayat pahalılığı, konut ve kira krizi, eğitim ve trafik gibi sorunlar İstanbulluları göçe zorluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020’den beri İstanbul’dan göç edenlerin sayısı kademeli olarak artıyor. 2018’den beri İstanbul’dan gidenlerin sayısı, gelenlerden daha fazla. Son 5 yılda 2 milyon 182 bin kişi İstanbul’dan başka kentlere göç etti. Hayat pahalılığı, konut ve kira krizi, eğitim ve trafik gibi sorunlar İstanbulluları göçe zorluyor. TÜİK verilerine göre, büyük kentlerden göçün temel nedenleri arasında “daha iyi konut ve yaşam koşulları” yer alıyor.

Daha huzurlu ve sağlıklıyım

Yıllarca İstanbul tekstil sektöründe makine teknisyeni olarak çalışan Şafak Çalışkan, şu an köyde hem hayvancılık yapıyor hem de kasap işletiyor. Kendinden oldukça emin bir biçimde, “Hem maddi hem manevi anlamda, köye dönmek ailem için daha iyi oldu” diyor.

Kırsala dönenler genellikle atadan kalma topraklarda tarımsal üretime ya da hayvancılığa başlıyor. Çalışkan da köydeki aile fertlerinden aldığı destekle sıfırdan bir meslek edindiğini anlatıyor: “Tarım için hem ekipmanım yoktu hem de sağlığım izin vermezdi. Hayvancılıkla da hiçbir alakam yoktu ama köye gelince öğrendim. Hem veteriner yeğenlerim de var. En ufak şeyi onlara danışıyorum, ailecek hallediyoruz.” İstanbul Planlama Ajansı’nın Eylül ayı İstanbul Barometresi raporuna göre, kent halkının en büyük üç problemi; ekonomik sorunlar, mülteciler ve trafik. Çalışkan, İstanbul’un trafiği ve keşmekeşi yüzünden sosyalleşmek ya da alışveriş yapmak için katettikleri yol ile köyden şehre gitmek arasında hiçbir fark olmadığını söylüyor: “Alışveriş yapmak için İstanbul’da en az bir saat yol gidiyorduk, köyde de bir saatte şehre varıyoruz. İstanbul’da alışveriş yaptığımız zincir marketler, hamburgerciler ve giyim markaları Amasya’da da var. “Ne markalara ve ürünlere ulaşım açısından ne de yol süresi açısından İstanbul’dan hiçbir farkı yok. Hatta burada daha rahat alışveriş yapıyoruz. Büyükçekmece’de yaşarken sahil kenarına gidiyorduk ama burada da yaylada, doğayla iç içeyiz.”

İstanbul dar gelirli için yaşanacak yer olmaktan çıktı

Kalkınma Atölyesi Genel Sekreteri Ertan Karabıyık, “İstanbul artık dar gelirli için yaşanacak bir yer olmaktan çıktı. İnsanların İstanbul’da yaşam stratejilerinin bile değiştiğini görüyoruz. Ya kırsaldan erzak geliyor ya ikinci bir iş yapıyorlar ya da kayıt dışı işlere katılıyorlar. Bu nedenle imkânı olan insanların kırsala, ilçelere dönmesi beklenen bir durum. Çünkü köyde küçük de olsa bir arazileri, ufak bir tamiratla içine girebilecekleri bir ev var.” dedi.

Haber Merkezi