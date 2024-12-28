Plastik poşet 50 kuruşa satılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019’da uygulamaya geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatı 1 Ocak 2025’ten itibaren 50 kuruş olarak belirlendi.

Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi. O tarihten bu yana market ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satıldı. AA

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