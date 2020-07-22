PTT'den özel Ayasofya pulu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasının tarihi bir karar olduğunu belirterek, "Bu anı ölümsüzleştirmek için 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve 'ilk gün' zarfını tedavüle sunacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 86 yıllık hasretin vuslatla sonuçlandığı, tarihe damga vuracak önemli bir dönüm noktasına tanıklık edildiğini bildirdi. 2 çeşit pul hazırlandı Karaismailoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethettikten sonra, 1 Haziran 1453'te cuma namazını Ayasofya'da kıldığını ve Osmanlı yönetiminde Ayasofya'nın cami olarak hizmet vereceğini duyurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Tıpkı o gün olduğu gibi, 24 Temmuz 2020'de ellerimizi semaya, kalplerimizi duaya açacağız. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve ilk gün zarfını tedavüle sunacağız. Bu kapsamda PTT tarafından hazırlanan 2 çeşit pulun her biri 100'er bin adet, ilk gün zarfı ise 2 bin 500 adet basıldı. Birinci pulda Ayasofya'nın İstanbul'un fethi ile birlikte Osmanlı topraklarında cami olarak ibadete açılması nedeniyle İstanbul silueti ile birlikte betimlendi. Diğer pul ise Ayasofya Camii'nin tekrar özgürlüğüne kavuştuğu mesajını vermek için üzerindeki uçan kuşları ve özgürlüğü temsil eden figürleri içeriyor."

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