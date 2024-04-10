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10 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Radarlar geceleri de devrede

10 Nisan 2024, Çarşamba 11:36
Ramazan Bayramı tatili süresince ulaşımda güvenliğin sağlanması ve aksama yaşanmaması için uygulanan tedbirler kapsamında geceleri de radarla hız kontrolü yapılıyor.

Bayram tatili başlamadan sürücülere, "Aşırı hızdan kaçının, lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil ve aklımızdan çıkarmayalım, 'Hayatla yarışılmaz.'" uyarısında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları kaydetti:

"Denetimlerimizin tek amacı var, Ramazan Bayramı tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Bu nedenle bayram tatili boyunca 24 saat esasına göre gece ve gündüz radarlı trafik kontrolleri ile hız ihlallerinin yapılmaması için denetim yapıyoruz."

Radar denetimini görüntülendi

Bu kapsamda, Ankara'da Özal Bulvarı'nda mobil radar aracıyla gece yapılan denetim görüntülendi.

Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Özgür Gencer de denetimin ardından yaptığı açıklamada, trafik kazalarının yüzde 38'inin ve can kayıplarının yüzde 50'sinin aşırı hız kaynaklığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız, cezai işlem uygulamak değil azami hız sınırlarına uyulması. Bu bilinci oluşturmak için elektronik denetim sistemleriyle ve buna ek olarak mobil radar araçlarıyla da gece-gündüz kesintisiz denetim yapıyoruz. Ayrıca, sorumluluk alanlarımızda havadan trafik denetimi yapıyoruz, ihlalleri tespit ediyoruz ve trafik yoğunluğu hakkında da bilgi ediniyoruz."

Uzun süreli yolculuklarda her 2 saatte mola verilmeli

Gencer, tedbirlerin iki katına çıkarıldığını belirterek, sürücü ve yolculara, şu uyarılarda bulundu:

"Uykusuz, yeterince dinlenmeden yola çıkmamalarını, uzun süreli yolculuklarda her 2 saatte 10 dakika da olsa mola vermelerini rica ediyoruz. Hız sınırlarına uymalarını istiyoruz. Ön ve arka koltukta oturan yolcuların da yolculuk süresince emniyet kemerini takmasını, motosiklet ve motorlu bisiklet kullananların kasklarını takmalarını, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanmamalarını ve önemlisi trafikte sabırlı, saygılı, sakin davranmalarını hatırlatıyoruz."

AA

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