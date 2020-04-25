‘Ramazan Amca’ iyilik dağıtıyor

Şanlıurfa’da, Ramazan dolayısıyla başta belediye olmak üzere hayırseverlerin yardımları, şehirde samimiyetiyle ön plana çıkan “Ramazan Amca” aracılığıyla dağıtılıyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü her yıl geleneksel olarak sürdürdüğü Ramazan yardımlarını bu yıl Kovid-19’un da etkisiyle evlerinde çıkamayan vatandaşların kapısına ulaştırmayı planladı. Daha önceden tesbit edilen evlere hediyeleriyle giden “Ramazan Amca”, çocukları şeker, bebek, top, araba gibi oyuncaklarla sevindirirken halini hatırını sorup sohbet ettiği ailelere ise belediyenin ve hayırseverlerin hazırladığı gıda kolilerini veriyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Kardeşlik bilincini yaşatmak, manevî değerlerimizi pekiştirmek, zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde ‘Mü’minler ancak kardeştirler’ sözü şiarınca kardeşliğimizi yeşertmeye geldi Ramazan Amca. Biz bu yıl belediye olarak ‘Ramazan Amca’ çatısı altında halkımızın hizmetine sunuyoruz. Amcamız çocuklarımıza, yoksullarımıza, yaşlılarımıza ve ihtiyaç sahibi herkese bir bir inşallah ulaşacak” dedi.