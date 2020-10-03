Risale-i Nur afişleri Trabzon caddelerinde

“Herkes Risale-i Nur okusun” diyerek büyük bir okuma kampanyası başlatan gazetemizin kampanyasına Trabzonlu okuyucularımızdan da destek geldi.

Trabzon’daki reklam panolarında Risale-i Nur afişleri yerini aldı. Her gün binlerce insanın uğradığı merkezi yerlerdeki Risale-i Nur ilanları Trabzonluların dikkati çekti.

Uzatılan kampanya Risale-i Nur tanımak ve okumak isteyenler için iyi bir fırsat oldu. Daha önce Risale-i Nur eserlerine sahip olanlar da yeni kampanyaya katılarak yeni bir tanzimle hazırlanan külliyatı dostlarına hediye etmek için tekrar satın aldıklarını da ifade ettiler.

Trabzon Yeni Asya Temsilciliği, kampanyaya destek vermek isteyenlere taksit imkânı sun- duklarını belirttiler.

Kampanya süresi uzatıldı

Yeni Asya Neşriyat’ın herkes okusun diye her bütçeye uygun olarak düzenlediği ‘Yeni Tanzim Büyük Boy Risale-i Nur Külliyatı’ kampanyası 750 TL yerine 480 TL fiyatı ile artan yoğun ilgi ve talepler üzerine 15 Ekim’e kadar uzatıldı. Kampanyanın son günlerinde bu fırsatı kaçırmak istemeyen okuyucularımız https://www.yeniasyakitap.com adresinden veya (0545) 599 54 92 numaralı hattından sipariş verebilirler.

Trabzon - A. Kadir Baki