Rize'de mevsimin ilk karı yağdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı.

Rize'de dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesi dolayısıyla Çamlıhemşin ilçesine bağlı Huser Yaylası'na kar düştü. Bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği yayla, beyaz örtüyle kaplandı. AA

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