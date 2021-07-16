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16 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Rize'deki sel ve heyelanın ardından arama çalışmaları sürüyor

16 Temmuz 2021, Cuma 13:12
Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmaları ve kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz Salı günü başlayıp 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki yerleşim birimlerinde çok sayıda heyelan ve taşkının meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye Güneysu ilçesinde 213,6, Çayeli Madenli'de 188,2, Çayeli ilçe merkezinde 150,4, Andon'da 134 kilogram yağış düştüğüne işaret edildi.

Arama kurtarma kapsamında kayıp 8 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı, 2 kişiyi arama çalışmalarının iki noktada devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Muradiye beldesindeki arama kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşılanların Hacer ve Cemal Mert, aranan kişinin ise İzzet Batuhan Delihasan olduğu ifade edildi.

Güneysu Ballıdere köyünde kayıp olduğu bildirilen Aynur, Mustafa ve Ayşe Karaali'nin cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, Güneysu Tepebaşı köyünde kayıp olduğu belirlenen Hasan Arıcı'yı arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Arama çalışmalarının halihazırda bölgeye ulaşan 120 personelle devam ettiğine dikkat çekilerek, ayrıca Trabzon, Giresun ve Samsun'dan 4 köpekli arama timinin görevine devam ettiği vurgulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 30 gemi personeli, 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcıyla Taşlıdere mevkisinde çalıştığına işaret edilen açıklamada, AFAD'a bağlı il müdürlüklerinden 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 10 dalgıcın görevlendirildiği de anlatıldı.

Hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Açıklamada, hasar tespiti için afet bölgelerinde çalışmalara başlanıldığı, 18 noktada inceleme yapıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"İnceleme yapılan alanlarda 3'ü yıkık, ağır hasarlı olmak üzere 7 konutun nakline karar verilmiş, 6 konutun ise heyelan riski nedeniyle afet önleyici istinat duvarı ile güvenliğinin sağlanabileceği tespit edilmiştir. Söz konusu bölgelerde ayrıca 1 binanın kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir. 77 köy/mahalle muhtarıyla yapılan görüşmelerde yaklaşık 110 ayrı noktada inceleme taleplerinin olduğu belirlenmiştir. 72 köy yolu kapalı olup, İl Özel İdare yol ağında toplam 29 iş makinesi, 50 personel ile çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca Güneysu ve selden etkilenen beldelere farklı yerlerden iş makineleri görevlendirilmiştir."

Defterdarlık Müdürlüğünün ilk gün yaptığı incelemelerde ise 14 konut, 16 iş yeri ve 13 aracın hasar tespitinin yapıldığı, çalışmalara bugün de başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye Beldesinde 3 kişi, merkez Karayemiş köyünde 30, Ambarlık köyünde 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

AA

Etiketler: Rize, sel, heyelan
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