Sadık Özgür vefat etti

Kale Endüstri Holding'in kurucusu hayırsever İşadamı Sadık Özgür'ün vefat ettiği bildirildi.

15 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da vefat eden Özgür 89 yaşındaydı. Sadık Özgür'ün cenazesinin 17 Mayıs Cuma günü Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde eda edilecek öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı'daki aile mezarlığına defnedileceği belirtildi. Özgür'ün vefatıyla ilgili olarak çok sayıda kişi, kurum ve kuruluş taziye mesajları yayınladı. Sivas'ın Divriği İlçesi'ne sağlık, eğitim ve sosyal alanda pek çok katkı sağlamış ve yaptığı hizmetleriyle bölge halkının gönlünde yer edinmiş hayırsever bir işadamı olan Özgür'ün vefatına ilişkin yayınladığı mesajda Divriği Kültür Derneği 49. Dönem Yönetim Kurulu da, ailesi başta olmak üzere, tüm hemşehrilerine, sevenlerine ve çalşnalarına baş sağlığı mesajlarını iletti.

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