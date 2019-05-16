"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Sadık Özgür vefat etti

16 Mayıs 2019, Perşembe
Kale Endüstri Holding'in kurucusu hayırsever İşadamı Sadık Özgür'ün vefat ettiği bildirildi.

15 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da vefat eden Özgür 89 yaşındaydı.

Sadık Özgür'ün cenazesinin 17 Mayıs Cuma günü Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde eda edilecek öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı'daki aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.

Özgür'ün vefatıyla ilgili olarak çok sayıda kişi, kurum ve kuruluş taziye mesajları yayınladı.

Sivas'ın Divriği İlçesi'ne sağlık, eğitim ve sosyal alanda pek çok katkı sağlamış ve yaptığı hizmetleriyle bölge halkının gönlünde yer edinmiş hayırsever bir işadamı olan Özgür'ün vefatına ilişkin yayınladığı mesajda Divriği Kültür Derneği 49. Dönem Yönetim Kurulu da, ailesi başta olmak üzere, tüm hemşehrilerine, sevenlerine ve çalşnalarına baş sağlığı mesajlarını iletti.

Okunma Sayısı: 82
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Büyükçekmece Belediye Başkanı: Türk belediyeciliği iflas etmiştir

    2019 yılı yaş çay alım fiyatı 2 lira 90 kuruş

    Finlandiya'da camiye el bombası atan saldırgan aranıyor

    "S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek bizim kontrolümüzde olacak"

    Ordu'da heyelan: 61 bina ve 80 konut tahliye edildi

    Moody's "Kurumların aşınması dış kırılganlık Türkiye'nin kredi profilini zayıflattı"

    Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile helal ürün üretmeye çalışacağız

    Türkiye'de işinden memnun olan gençlerin sayısı azalıyor

    Yeni askerlik sistemindeki detaylar

    Hafta sonuna kadar çöl tozu etkisi devam edecek

    '57 milyon erişkin nüfusumuzdan 17 milyonu obezite hastası'

    'Dörtlü Final' heyecanı yarın başlıyor

    Abdulkadir Nişancı hala bulunamadı

    Ordu'daki o evler yıkıldı

    "İslamofobik söylemlere karşı uyanık olmalıyız"

    'İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum'

    Almanya'daki ilk Türkiye merkezli üniversite oldu

    ''Filistinlilerin hakkını savunmak için buradayız''

    Venezuela hükümeti ve muhalefeti görüştü mü?

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Cevher İLHAN

    “Örtülü OHAL rejimi”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP hiç bu kadar...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Beyler! Dilinize lütfen hâkim olun!
    Genel

    Nur sevdalılarını bekliyoruz
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin finansmanı ve kayıt dışılık
    Ali FERŞADOĞLU

    Adalet gününden korkalım
    Genel

    WhatsApp yetkilileri uyarıldı
    Faruk ÇAKIR

    Bu futbolcu alkışlanır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.