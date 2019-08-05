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Sagalassos'ta tevhidin izleri

05 Ağustos 2019, Pazartesi 20:09
Burdur’daki Sagalassos Antik şehrinde yürütülen kazı çalışmalarında, Roma sütunlarına “Yalnızca tek ilah vardır” yazıldığı ortaya çıktı.

Burdur’daki Sagalassos Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarına başkanlık eden Belçikalı Prof. Dr. Jeroen Poblome’nin De Tijd gazetesine verdiği son röportajda söylediğine göre, Sagalassos halkı paganlığı bıraktıktan sonra kentteki Roma sütunlarına tevhidi destekleyen şu sözü yazmış: “Yalnızca tek ilah vardır”. Dünyabizim’in haberine göre, bir Ön-Türk uygarlığı sayılmasına rağmen bugün daha çok Antik Roma döneminden kalma yapılarıyla tanıdığımız Sagalassos’un tarihi aslında binlerce yıl öncesine dayanıyor. Sadece bir Antik Roma kenti olmayıp yerleşim tarihi günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar uzanan Sagalassos, Büyük İskender MÖ 333 yılında bu kenti ele geçirdikten sonra, Seleucid ve Attalid hâkimiyetinin ardından, düşman akınlarından korunup diğer kentler arasında ayrıcalıklı bir yer edinmek için Roma’yı dost ve müttefik kabul ederek Roma İmparatorluğu topraklarına katıldı. 

Küçük Asya’daki ‘Pompei’

Paganlığı bırakıp tek tanrı inancını benimseyen Sagalaslıların, inançları uğruna kentlerindeki nice heykeli yıktıkları bilinmekte. Sagalaslıların o heykelleri yıkma nedeni, çok tanrıcılığın şirkine karşı, önceki düzenin yıkıcılığıyla kıyaslanmayacak kadar zararsız bir tepkiydi. Sonunu getiren türlü felaketlerden ötürü “Küçük Asya’daki Pompei” olarak da anılan Sagalassos’a dair, Poblome, “Pompei, Roma’yı araştıran arkeologlar için çok önemli bir yer. Şimdi Sagalassos da Pompei’nin yanında gösteriliyor” diyor, çünkü Sagalassos’un sonunun da Pompei’ninkine benzer felaketlerle geldiği biliniyor. 

 

Etiketler: Sagalassos, Burdur, Roma, tevhid
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