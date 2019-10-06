Sakarya'da trafik kazası: 2 ölü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. D-650 kara yolunda seyir halindeki tır, yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede durakta bekleyen biri çocuk iki kişinin öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. AA

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