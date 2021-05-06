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6 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Samsun'da tedbirlerle birlikte vaka sayısı düşmeye başladı

06 Mayıs 2021, Perşembe 13:05
Türkiye'de şubat ve mart aylarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında ilk sırada bulunan Samsun, aşılama ve alınan önlemler sayesinde nisan ayında 42'nci sıraya geriledi.

Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı Kovid-19 vaka sayılarında, 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 binde 348 vaka ile Türkiye'de en fazla vaka bulunan il konumunda bulunan Samsun, 6-12 Mart tarihlerinde 100 binde 456, 13-19 Mart tarihlerinde yüz binde 508, 27 Mart-2 Nisan tarihlerinde ise 100 binde 678 vaka sayısıyla yine ilk sırada yer aldı.

Valilik koordinasyonunda filyasyon ekiplerinin sayısının artırılması, kentteki işlek caddelerde HES kodu sorulması uygulamasına geçilmesi ve aşılama çalışmasının artmasıyla Samsun, Sağlık Bakanlığının 24-30 Nisan tarihleri için açıkladığı illere göre haftalık vaka sayısında 100 binde 267 vaka ile 42'nciliğe indi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, geçen yıl mart ayından itibaren Türkiye'de salgınla mücadelenin sürdüğünü hatırlattı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da dönemsel olarak dalgalanmalar yaşandığına ve belirli dönemlerde zirveyi gördüklerine işaret eden Oruç, "Özellikle bu yılın şubat ayının sonlarına doğru Samsun'daki vakalarımız artmaya başlamıştı. Yaklaşık 4-5 haftalık artış trendinden sonra yeniden azalmaya başladı. Bu azalmayı birinci olarak sağlık çalışanlarının yoğun gayreti ve çabasıyla sağladık. İkinci olarak valiliğimizin koordinasyonunda etkin şekilde denetim yaptık. Üçüncü olarak ise Samsun'da etkin aşılama çalışması yapmış olmamız. Son olarak vatandaşımızın uyumu ile vaka sayımızı azaltmaya başladık." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Samsun, tedbir, vaka sayısı
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