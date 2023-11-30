"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sarıyer'de toprak kaydı

30 Kasım 2023, Perşembe 12:16
Sarıyer'de, ağaçlık alanda meydana gelen toprak kayması sırasında caddeye dökülen kaya parçaları nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Yeni Mahalle Karakütük Caddesi'nde bulunan ağaçlık alanda toprak kayması oluştu, bazı kaya parçaları caddeye düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri geldi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

İBB ekipleri dozer ve kamyonla caddedeki kaya parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaya parçalarının bir kısmının kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması ise devam ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Hamas liderlerine Rus vatandaşlarını bıraktıkları için minnettarız"

    "Gönderiniz yola çıktı" mesajı tehlikesi

    İsrail Filistin topraklarını sistematik şekilde işgal ediyor

    "İsraillileri silahlandırmaya devam edeceğiz"

    Batılı devletler insan hakları konusunda ders verme gücünü kaybetti

    İstanbul barajlarında rahmet sevinci

    İstanbul'da 469 su baskını, 40 çatı uçması da dahil toplam 669 olay meydana geldi

    Kuzey Kore'den "uzaya daha fazla uydu gönderme" tehdidi

    Meteoroloji Kırklareli'yi ve İstanbul'u uyardı

    Fransa'da hükümet üyeleri bu uygulamaları kullanmayacak

    "Rus ordusu hiçbir yönde ilerleme kaydedemiyor"

    Bursa'da araçlar sürüklendi, iş yerlerine su bastı

    Siber dolandırıcılara karşı "farklı parolalar" ve "ikili doğrulama"

    "İnsani ara" uzatıldı

    İsrail ordusu esirleri bekleyenlere ateş açtı

    İsrailli Bakandan "bireysel silahlanmayı artırma" çağrısı

    Güvenlik ve istikrar için âdil ve kalıcı barış şart

    Yoksulluk artarken yardımlar azalıyor

    Gazze’ye gel, yıkımı gör

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir nesli daha nasıl mahvettiler?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir günde bin yıllık tahribat
    Cevher İLHAN

    “Fenomenler”le ahlâkî çöküş
    Ahmet BATTAL

    Baraj ders: Adalet
    Süleyman KÖSMENE

    Bebeğin emzirilmesi kime aittir?
    Mikail YAPRAK

    Kasım kasım kasılmadan
    Ali Rıza AYDIN

    Adalet bakanını ziyaret
    Risale-i Nur'dan

    Peygamberimizin meslek-i kudsîsi hem sübutî, hem tamir...
    Faruk ÇAKIR

    Bu kanunlar niçin değiştirilmez?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.