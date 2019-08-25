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Sel mağduriyetleri giderilmeli: 'Çok zor durumdayız'

25 Ağustos 2019, Pazar 22:24
TZOB Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hasan Kozoğlu, Samsun’da yaşanan sel sonrası fındık üreticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Samsun’u sel aldı... Samsun'da son durum nedir?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu, sağanak sonucu meydana gelen selin hasara sebep olduğu Samsun’un Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde tarım arazilerinde inceleme yaptı. Kozoğlu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, taşkın suyunun tarım arazilerine büyük zarar verdiğini söyledi. Üreticilerin zararının sigortalı olsun olmasın karşılanması gerektiğini dile getiren Kozoğlu, “Tapu müdürlüklerinden alınacak yeni tapu kaydı ile ilçe tarım müdürlükleri tarafından dilekçelerinin kabul edilmesi gerekir. Oda başkanlarımızın konuyla ilgilenmesi lâzım. Biz de takipçisi olacağız” dedi. Bu sene fındık rekoltesi ve fiyatının iyi olduğunu ancak sel felâketiyle üreticinin umutlarının sele gittiğini belirten Kozoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile hükümetin üreticinin mağduriyetini gidermesi gerektiğini kaydetti. Soydan ise sel dolayısıyla eğimli arazilerdeki fındık bahçelerindeki fındıkların derelere aktığını anlatarak, “Devletimizin üreticinin yaralarını sarması, yaralara merhem olması gerekiyor. Bunun için gerekli çalışmaların en kısa sürede başlamasını temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

Çok zor durumdayız

Ersoy da bölgelerinde üreticinin mahsulünde yüzde 80 zarar bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi: “Yağan yağmurda dalından tamamen dökülen fındığı dereye akarak sel sularına kapılan, bunun yanı sıra topladığı fındığı harmanından sel sularına karışan üreticilerimiz var. Bölgemiz 2B arazilerinin yoğun olduğu bir bölge, Bazı üreticilerimiz tapularını alamadı. Bu nedenle devletimizden tüm üreticilerimizin zararını karşılamasını bekliyoruz.” Aydemir de yoğun yağış alan bir bölge olduklarını, önceki yıllarda da yine sel felâketi yaşadıklarına dikkati çekerek, konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Ergün ise iki ay önce de ilçede sel felâketini yaşadıklarını hatırlatarak, “O zaman can kaybı olmamıştı, fakat bu kez 2 kişi vefat etti. Üreticimiz adına icraat yapılmasını bekliyoruz. Salıpazarı’nda yağan yağmur Terme’yi vurdu. Üreticimizin yüzde 60-70 zararı var. Çok zor durumdayız. Selle birlikte ümitlerimiz de gitti” değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Etiketler: samsun, sel
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