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24 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Samsun’u sel aldı... Samsun'da son durum nedir?

24 Ağustos 2019, Cumartesi 17:07
Samsun’un Kaymak, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde etkili olan sağanak ve sel sonucunda 2 kişi vefat ederken, üç ya da dört kayıp olduğu açıklandı.

Samsun'dan üzücü haber

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde sağanak dolayısıyla akıntıya kapılan bir kişi ile heyelan altında kalan bir kişi vefat etti. İlçede önceki gün ve dün akşam etkili olan sağanak yüzünden derelerde taşkın meydana geldi. Kırgıl Mahallesi Karşı mevkiinde debisi yükselen derenin karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (60) akıntıya kapıldı.

Bir süre sürüklenen ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yıldız, vefat etti. Oluşan heyelanın altında kalan Bilal Arslan’ın (35) cansız bedeni ise AFAD ekiplerince Albak mevkiinde bulundu. Sağanak dolayısıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi’nin zemin katı, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. 

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, yukarı mahallelerde çok büyük bir taşkın olduğunu belirterek, “Üç, dört de kayıp var, inşallah onlara ulaşırız. Şehir merkezinde köprü üzerini aşan su, şehir merkezinin içinde tekstil fabrikamız, hastanemiz ve esnafımızda büyük hasar oluşturdu. İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz” ifadelerini kullandı. 

Terme’de iki yaya köprüsü yıkıldı

Terme ilçe merkezinden geçen Terme Çayı’nın debisi de sağanak dolayısıyla arttı.Çayın taşma noktasına gelmesi ve suyun üzerindeki köprü ile aynı seviyeye ulaşması üzerine Terme Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle ağaç ve diğer malzemelerin köprünün ayaklarına takılıp taşkına sebep olmaması için çalışma yaptı. Çay üzerinde yayaların geçmesi amacıyla yapılan iki demir köprü ise yıkıldı. İlçe merkezindeki rögarlardan yaşanan taşkınlar, Çay, Yenimahalle ve Pazaryeri mahalleleri ile sanayi sitesi bölgesinde sokakların su altında kalmasına yol açtı. Sahil güvenlik ekibi de helikopterle bölgeyi havadan tarayarak olumsuz bir durum olup olmadığını kontrol etti. Helikopterden Terme Çayı bölgesinde 2 kişinin mahsur kaldığını gören sahil güvenlik ekibi, bu kişilerin tahliyesini gerçekleştirdi. Samsun - aa 

Ordu’da da hasar var

Ordu’nun Akkuş ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ilçede önceki gün boyu süren sağanağın aralıklarla etkisini artırdığını söyledi. Sağanaktan en çok Salman Mahallesi’nin olumsuz etkilendiğini anlatan Demirci, sahada çalışmaların 20 iş makinesiyle yürütüldüğünü, vatandaşın topladığı ve kurutmak üzere harmana bıraktığı fındığın da zarar gördüğünü aktararak, “Bahçelerde de fındıklar sel sularına karıştı. 20 yıldır ilk defa bu kadar yolda ağır hasarla karşılaştım. Beton yollarımız zarar gördü. Menfezlerde büyük sıkıntılar oluştu. Salman-Salıpazarı bağlantı yolunun birkaç noktasında önemli derecede hasar oluştu. Tek tesellimiz can kaybı olmaması.” ifadelerini kullandı. Bazı fındık bahçelerinde mahsur kalan işçilerin ekipler tarafından kurtarıldığını da belirten Demirci, bazı evlerde ise su baskını yaşandığını kaydetti. Ordu - aa

Halkımıza geçmiş olsun

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Tüm bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet olarak tüm birimlerimizle her zaman yanınızdayız.” ifadesini kullandı. Kaymak, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde etkili olan sağanak ve sel ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Terme ilçesinde 82 mahalleden kırsaldaki 11’inde hasar oluştuğunu belirtti. Şanlıurfa, Adana, Kilis ve Gaziantep’ten şehre gelen tarım işçilerinden 530’unun kaldığı çadırların selden zarar gördüğü anlatan Kaymak, mevsimlik çalışan işçilerin bölgedeki okullara ve ilçe merkezindeki kapalı spor salonuna alınarak emniyetlerinin sağlandığını aktardı. Çardak ve Köybucağı Mahallelerinde mahsur kalan 7 kişinin Terme İlçe Jandarma Komutanlığı, Yerli Mahallesi’nde 2 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter vasıtasıyla, Akbucak Mahallesi’nde de 2 kişinin Terme İtfaiyesi tarafından botla kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edildiklerini bildirdi.

Etiketler: samsun, sel
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