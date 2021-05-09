Şiddeti kınamak yetmiyor

Pandeminin artan yükü sağlık çalışanlarının omuzlarındayken, şiddet sağlık merkezlerinde kol gezmeye Nisan ayında da devam etti.

Sağlık-Sen’in yayınladığı Nisan ayı sağlıkta şiddet raporuna göre Nisan ayı boyunca, 22 saldırganın karıştığı 15 şiddet olayında, 27 sağlık çalışanı şiddetin kurbanı oldu.

Şiddet uygulayanların özellikle sağlık çalışanlarından yardım bekleyen hasta ve yakınları olduğu gerçeği görüldüğünde, durumun vahameti daha fazla gün yüzüne çıktığı belirtilen raporda, “Yaşanan şiddet olaylarında sadece şiddete maruz kalan sağlık çalışanları etkilenmiyor, kurumdaki tüm çalışanlar “benim başıma da aynısı gelirse’ diye korkuyor. Ne yazık ki korktukları da başlarına bir şekilde geliyor. Sadece günü ve faili değişiyor” denildi.

Yapılan araştırmalarda, ‘sözlü veya fizikî şiddete maruz kaldınız mı’ sorusunu yönelttiğimiz 4 sağlık çalışanından 3’ü ‘evet’ cevabını verdiği belirteler raporda, “Sağlık çalışanlarının şiddet görme oranı, virüs bulaşma oranından çok daha yüksek. Sağlıkta şiddet bu boyuta gelmişken artık kınamaktan, söz söylemekten öteye gidilmesi gerektiğini herkesin kabul etmesi gerekir” denildi.