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Sınır güvenliğine takviye

17 Aralık 2019, Salı 20:15
Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması İçin Mobil Gözetleme Araçları Tedarik Projesi kapsamında üretilen 27 Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi daha birliklerin kullanımına sunuldu.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarındaki gözetleme kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 27 Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi'nin güvenlik güçlerine teslimatı yapıldı.

Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması İçin Mobil Gözetleme Araçları Tedarik Projesi Devir-Teslim Töreni, zırhlı kara aracı üreticisi Katmerciler'in Ankara'daki tesislerinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında teslim edilen 20 araca 27 araç daha eklendi. Ocak 2020'de yapılacak 10 araçlık teslimatla projenin tamamlanması öngörülüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, törende yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin, bölgenin ve Avrupa'nın güvenliğini sağlar bir noktaya geldiğini söyledi.

Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki çabalarının takdirle karşılandığına işaret eden İnce, çalışmalarını entegre sınır güvenliği yaklaşımıyla sürdürdüklerini vurguladı.

Güvenlik duvarları, tel çitler, aydınlatma sistemleri, kamera ve algılayıcı sistemlerle sınır güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını anlatan İnce, doğu ve güney sınırları yanında batı sınırlarında da bu sistemlerle sınır güvenliğini en üst düzeye çıkardıklarını anlattı.

Projenin kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini dile getiren İnce, "Bu projeyle entegre sınır güvenliği çalışmalarımız ivme kazanacak, dünyaya örnek sınır güvenliği yaklaşımımız biraz daha güçlenecek." dedi.

İnce, sistemin milli ve yerli alarak üretiliyor olmasından da gurur duyduklarını kaydetti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da sistemlerin Trakya'daki hudut birlikleri tarafından kullanılacağını söyledi.

Türkiye’nin sınır güvenliğini en fazla önemseyen ülkelerin başında geldiğine işaret eden Karaosmanoğlu, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlarken AB'nin bölgedeki sınır güvenliğine de katkıda bulunduğunu belirtti. Karaosmanoğlu, AB'nin sadece bir araç projesine değil, diğer proje ve çalışmalara da ciddi katkılar vermesi gerektiğini vurguladı.

AA

Etiketler: sınır, güvenlik, takviye
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