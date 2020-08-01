Söke'de 5 kilometrelik kuyruk

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine geçiş noktasında bulunan Aydın'ın Söke ilçesinde, bölgeye seyahat eden sürücüler nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Bodrum, Marmaris, Didim ve Kuşadası ilçelerine hareket eden sürücüler Söke ilçesi Sazlı Mahallesi mevkisinde trafik yoğunluğuna sebebiyet verdi. Trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği bölgede yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu görüldü. Polis ve jandarma yol güzergahı boyunca önlem aldı. Öte yandan, Kuşadası ve Didim sahilleri yine doldu. Bazı tatilciler sahillerde yer bulmakta zorlandı. Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ise kısmen uyduğu görüldü. AA

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