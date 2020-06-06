Son 11 yılda 13 milyon trafik kazası

2009-2019 yılları arasında Türkiye genelinde 13 milyon 187 bin 547 adet trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 57 bin 568 kişi öldü.

En fazla trafik kazası tesbit edilen yıl ise 1 milyon 313 bin 359 trafik kazasıyla 2015 oldu. Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alâkalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2009 yılında kazalarla ile alâkalı basına 13 bin 648 haber yansıdığı tesbit edilirken, geçen yıl bu sayının 22 bin 89 olduğu kaydedildi. Sadece bu yıl medyaya yansıyan haber sayısı ise 5 bin 645 olarak belirlendi. 2019 yılında kazalarda meydana gelen ölümler, geçen seneye oranla yüzde 18 oranında azaldı. Haber Merkezi

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