İzmir’de pandemiden önce 800- 1000 TL arasında olan 1+1 dairelerin aylık kiraları, üç kat artarak 3000 TL’ye dayandı.

Özellikle, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) kampusünün bulunduğu Buca’da bütçelerine uygun ev ve yurt bulamayan öğrenciler, “En sonunda kampuse çadır kuracağız” diyerek tepki gösterdi. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ise “32 yıldır bu işi yapıyorum, böyle bir şey yaşamadım. Bu sene bu kriz zor aşılır. Yurt dışındaki gibi ailelerin yanlarına öğrenci alması uygulaması olabilir” dedi. Trabzon’dan gelip Buca’da kiralık ev arayan DEÜ Denizcilik İşletmeciliği bölümü öğrencisi Muhammet Hamza Yazıcı ise şunları söyledi: “Dört gündür İzmir’deyim. Ondan önce de internette araştırıyordum. Ama bir sonuç elde edemedim. Ev fiyatları çok yüksek. Fiyatların yüksekliğini bıraktık, ev de yok” dedi.

İzmir - Anka