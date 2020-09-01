Soylu: DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.

Irak-Şam İslam Devleti örgütünün yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu belirten Soylu, evinde ve diğer yerlerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarlara el konulduğu söyledi. İçişleri Bakanı Soylu, "Elde edilen bilgilere göre gerek Irak ve Suriye'den sürekli talimatlar aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle Türkiye'de eylemler ve hareketlilik ortaya koyacağı belirlendi." ifadesini kullandı. Soylu, "Operasyon devam ediyor. Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu." dedi. İstanbul'a getirilerek sorgulanan şüpheli Mahmut Özden çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Polis, konuyla ilgili soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Euronews Türkçe

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