Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan çıkışları devam ediyor.

Bayramı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 22 bin Suriyeliden bin 500’ü ülkesine gitti. Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını da yaptırdı. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi. Suriyeli Mustafa Hachasan, yapığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce annesini, babasını ve birçok yakınını geride bırakarak Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldığını belirtti. AA

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