"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Taksi şoförlerine '12 kural' hatırlatması

18 Ekim 2021, Pazartesi 19:00
İçişleri Bakanlığınca, son dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu bir görsel hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm valiliklere gönderilen görseller Türkçenin yanı sıra yabancı dillerde de tasarlandı.

Görseller, taksi duraklarında, bekleme yerlerinde ve taksilerde yolcuların görebileceği uygun alanlarda bulundurulacak, ilgili kurumların resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da paylaşılacak.

"Kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamalısınız", "Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız", "Yolcuyla gideceği adres veya güzergah dışında diyaloğa girmemeye özen göstermelisiniz", "Yolcu farklı bir güzergah belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz" gibi ifadelerin yer aldığı görsellerle farkındalık, caydırıcılık ve denetimlerin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Aksi şekilde davranan şoförlerle ilgili ihbarların, Kabahatler Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirileceği, çalışma izin belgesinin süreli veya daimi iptal edilebileceği uyarısında bulunuldu.

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    30 günde 1956 binayı yakıp geçti

    Taksi şoförlerine '12 kural' hatırlatması

    'Nasıl olsa ölmüş olacağız' diye düşünmeyin!'

    Aliya İzetbegoviç vefat yıldönümünde rahmet, özlem ve dualarla yad ediliyor

    Hindistan'da ölü sayısı 24'e yükseldi

    Meriç Nehri'nde rahmet sevinci

    Kombisini yakmayan komşuya karşı dava açılabiliyor

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 47. maçına çıkıyor

    Vaka sayısı 34 ilde azalırken 46 ilde arttı, 1 ilde değişmedi

    Hukukta vahim tablo

    Castrol, Türkiye'de Çin’den sonra en çok büyüyen pazar

    Borç faizini ödemek için borçlanıyoruz

    Emekliler 1500 lirayla geçinmeye çalışıyorlar

    Yeni lider Trabzonspor

    Son 24 saatte 24114 vaka ve 186 ölüm gözlemlendi

    ABD'de çok sayıda aşı çöpe gidiyor

    Dünya enerji krizyle karşı karşıya

    Böyle kriz görmedik

    Dünya felakete mi koşuyor?

    Kabe’nin etrafındaki bariyerler kalktı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hukukta vahim tablo
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Resulullah'ın (asm) emsalsiz başarısı
    Yeni Asya'dan Size

    Gazeteyi takibin önemi
    📷
    Genel

    Van’da Bediüzzaman Külliyesinin temeli atıldı
    Risale-i Nur'dan

    İslâm cemiyetinin ana direği: Tevhid ve iman
    Şükrü BULUT

    Hıristiyanların kutsal şehrinin semalarında ezan sesleri
    Genel

    Meriç Nehri'nde rahmet sevinci
    Abdil YILDIRIM

    Her akşam bir kıyamet, her sabah bir haşirdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.