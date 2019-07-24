Taksilere kamera zorunluluğu mahkeme kararıyla kalktı

Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, İçişleri Bakanlığı’nın başta terör olayları olmak üzere suç ve suçlularla mücadele için yayımladığı genelge kapsamında getirdiği, taksilere kamera takma zorunluluğunun, İzmir’deki uygulanmasının, İzmir 2. İdare Mahkemesi’nde alınan kararla ortadan kaldırıldığını açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, İzmir’de, genelgeye eklenen bazı maddelerle esnafın tek bir firmaya yönlendirildiğini öne süren Pala, “Taksilere kamera takılması kararı iptal olmuştur. Dernek olarak taksici esnafımızın can güvenliği için İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımlamış olduğu genelgede yer alan iç ve dış kamera takılma zorunluluğuna asla karşı değiliz. Ancak İzmir Şoförler Odası Başkanı Celil Anık’ın genelgede belirtilen kamera sisteminin yanına ‘tablet’ adı altında taksi çağırma sistemini zorunlu gibi lanse edip esnafı belediye ruhsatı alamazsınız gibi bahanelerele bu sistemi büyük rakamlara taktırmaya mahkûm etmesine karşı çıktık” dedi.

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