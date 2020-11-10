Tamir etti 10 katına sattı

Kahramanmaraş’ta bir esnaf, 7 bin liraya satın aldığı hurda aracı açılır tavan, yol bilgisayarı gibi son model araçların özellikleriyle donatarak 70 bin liraya sattı.

Elbistan ilçesinde oto anahtarcılığı yapan Mehmet Özkan, uygun fiyata aldığı eski araçları yaptığı değişikliklerle çok özellikli araçlar haline getiriyor. Hurdaya ayrılmak üzere bulduğu bir aracı satın alan Özkan, motor aksamında bakım yaptırdıktan sonra tavanının bir bölümünü aletle kesip, gelişmiş araçlarda bulunan açılır tavan taktı. Aracı start stop ve katlanır ayna gibi özelliklerle donatan Mehmet Özkan, hurda fiyatına satın aldığı aracı 10 katı fiyata sattı. Özkan, yaptığı açıklamada, eski arabalara meraklı olduğunu söyledi. Aracı satın alan Fehmi Çiçek de kendisinin lüks bir aracı olmasına rağmen bu tür araçlara da ilgi duyduğunu ifade etti. AA

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