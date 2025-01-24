Tarım alanlarımız azalıyor

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, tarım topraklarının önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İnsan beslenmesinde sağlıklı gıdaların temel kaynağı olan tarım topraklarının korunması gerektiğini vurgulayan Çullu, artan nüfus ve kontrolsüz yapılaşmanın toprak kaynaklarını tehlikeye attığını belirtti. Çullu, “Ne yazık ki son yıllarda yapılan hatalar ve yanlış politikalar sonucu toprak kaynaklarımız alan olarak azalıyor. Nüfus artışı, yapılaşma, fabrikalar ve kentsel yerleşim alanları yüzünden verimli tarım topraklarımız giderek yok oluyor. Bu gidişat, gelecekte sağlıklı gıdalara ulaşma konusunda bizi büyük risklerle karşı karşıya bırakabilir” dedi. AA

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