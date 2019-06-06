'TCDD lojmanlarının üçüncü kişilere kiraya verilmesi hakkaniyete aykırı'

KDK, kurum lojmanını üçüncü kişilere kiraya veren TCDD'yi haksız bularak lojmanların personele tahsis edilmesine yönelik tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) lojmanlarının üçüncü kişilere kiraya verilmesinin hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna ulaştı. Kahramanmaraş'ta TCDD bünyesinde görev yapan iki tren teşkil çalışanı, lojman taleplerinin reddedilmesini KDK'ye taşıdı. Başvuruda, bölge müdürlüklerinde çalışan işçiler, Kahramanmaraş'ın merkezinde oturduklarını aktararak 2016 yılından beri defalarca müracaat ettikleri halde lojman haklarından faydalanamadıklarını ileri sürdü. İşçiler, ayrıca idarenin lojmanları kurum personeli haricinde üçüncü kişilere kiraya verdiğini iddia ederek kiracıların çıkartılarak hakkı olan personele lojman tahsis edilmesini talep etti. Başvuruyu incelemeye alan KDK'ye, TCDD'den gönderilen yazıda, işçilerin kent merkezine 30 kilometre mesafedeki müdürlükte çalıştığı ve Kahramanmaraş Gar sahasındaki lojmanların talep edildiği belirtildi. TCDD'nin yazısında, 33 lojmandan hiçbirisinin boş olmadığı, 20 dairenin ise 1998-2016 yılları arasında üçüncü kişilere kiraya verildiği, bu lojmanlarda da kiracıların oturduğu bilgisi yer aldı. KDK, üçüncü kişilere lojmanların kiraya verilmesini hakkaniyete aykırı bularak lojmanların TCDD personeline tahsis edilmesine yönelik tavsiye kararı verdi. Karardan Kararda, kamu konutlarının yapılış amacının kamu personelinin faydalanması olduğu vurgulanarak lojman konusunda öncelikli konumda personelin olması gerektiği aktarıldı. İşçilerin sürekli olarak lojman talebinde bulunmasına rağmen idarenin her yılın başında kira sözleşmesini yenileyerek lojmanları üçüncü kişilere kiraya verdiği ifade edilen kararda, kamu personelinin bile lojmanlarda oturma sürelerinin mevzuatla sınırlandırıldığı, TCDD lojmanlarında 21 yıldır oturan kiracıların olmasının hakkaniyetli olmadığı kaydedildi. AA

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