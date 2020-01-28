THY, depremzedelere ulaştırılacak yardımları ücretsiz taşıyor

Türk Hava Yolları (THY), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen bölgeye yardımları ücretsiz taşıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, depremin ilk anından itibaren AFAD başta olmak üzere devletin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir koordinasyon içerisinde destek çalışmalarını sürdüren THY, AFAD aracılığıyla bölgeye ulaştırılan tüm yardım malzemelerinin taşınmasında milli bayrak taşıyıcı hava yolu olmanın verdiği sorumluluğu yerine getiriyor.

Ayrıca, THY'nin kurum içerisinde başlattığı yardım kampanyasından elde edilecek yardımlar, ilgili kuruluşlar aracılığıyla bölgeye ulaştırılacak ve acil ihtiyaçların giderilmesinde kullanılacak.