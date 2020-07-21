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23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Trakya'daki barajlar kurudu

21 Temmuz 2020, Salı 10:49
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan büyük barajlardan Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu.

Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarında bulunan Kazandere ile Pabuçdere barajları, aşırı kuraklık nedeniyle kurudu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde 10 Nisan 2020 tarihinde, Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 36.65, Pabuçdere'de yüzde 23.47 iken bugün Kazandere'de yüzde 8.54'e, Pabuçdere'de yüzde 2.46'ya düştü.

Pabuçdere Barajı' tamamen kururken, besiciler zaman zaman hayvanlarını otlatmaya başladı. Baraja konulan, 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da toprak üzerinde kaldı.

"BÖLGE BÜTÜN KIŞ YAĞIŞ ALMADI"

Aksicim Köyü Muhtarı Suat Aydın, Kazandere Barajı'nın ikinci kez bu şekilde kuruduğunu belirterek, sebebinin bölgenin yeterli yağış almamasından kaynaklandığını söyledi. Aydın, "Bütün kış kar yağmadı, yağışlar olmadı. Nisan, mayıs, haziran aylarında da bölge sert yağmurlar yağmasıyla biraz doldu burası, fakat İstanbul'un içme suyu ihtiyacı olduğundan, vatandaşlar mağdur kalmasın diye buradan hemen su pompalanıyor İstanbul'a. Şimdi de gördüğünüz gibi hiç su kalmadı" dedi.

 

NTV

Etiketler: Trakya, baraj
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