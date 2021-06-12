Trakya ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Yurdun iç kesimleri ile Trakya ve Doğu Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağışın etkisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kuvvetli sağanağın Edirne, Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde de yerel olarak etkili gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Osmaniye ve Adana'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.