TÜİK yüz yüze anketleri durdurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yüz yüze görüşme ve anketle veri derleme yöntemini geçici süreyle durdurduğunu bildirdi.

TÜİK’in internet sitesinden yapılan açıklamada, uluslararası normlara uygun olarak gerekli düzenlemelerin yapıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: “Bu kapsamda, kamu sağlığı ve çalışanlarımız açısından risk oluşturmamak amacıyla, hane halkı ve iş yerleri ile yüz yüze görüşme/anketle veri derleme yönteminin kurumumuzun çalışmalarında kullanımı geçici süreyle durdurulmuştur. Yüz yüze görüşme yönteminin yerine kurumumuzda halihazırda kullanılmakta olan posta, e-posta, telefon, web üzerinden veri girişi ve idari kayıt gibi diğer veri derleme yöntemlerinin kullanımına devam edilecektir. Tüketici fiyatları, saha çalışmalarının yanı sıra yukarıda sayılan tüm yöntemler kullanılarak derlenmeye devam edilecektir.” AA

Okunma Sayısı: 50

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.