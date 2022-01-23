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23 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Türkiye beyaza büründü

23 Ocak 2022, Pazar 18:00
Türkiye’nin dört bir yanında kar yağışı etkisini sürdürürken, İstanbul da beyaza büründü. Vatandaşlar karın keyfini yaşadı.

Türkiye soğuk ve yoğun kar yağışlı hava sisteminin etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen yoğun yağışlar sebebiyle 49 şehre sarı ve turuncu uyarıda bulurken valilikler de teyakkuza geçti.

Meteoroloji, AKOM ve AFAD’ın uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı Cumartesi akşam itibarı ile başladı.

İzlanda soğukları ile Silivri’den giren kar yağışı, gece saatlerinde şehir genelinde etkisini gösterdi. Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park beyaza büründü. Başşehirde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir genelinde gün boyu sürdü. 

Beyaza bürünen İstanbul’da trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Avrupa Yakası’nda akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam etti. Kar yağışı, Galata’da da beyaz örtü oluşturdu. Kuğulu Park’ta bazı kısımları donan havuzdaki fıskiyelerden çıkan suyun buz yığını oluşturduğu görüldü. Kırklareli’nde, her mevsim eşsiz manzaralar sunan Istranca ormanları, kar yağışı ile güzelliğine güzellik kattı. Öte yandan kar sebebiyle yolları ulaşıma kapanan şehirlerde çalışmalar sürüyor. Afyonkarahisar’da belediye ekipleri, yolda kalanlara sıcak çorba ikram ediyor.

7’den 70’e kar keyfi

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyrederken İstanbul’un da beyaza bürünmesiyle hafta sonu tatilini fırsat bilenler megakentin çeşitli noktalarında karın keyfini çıkardı. İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı, en çok da Belgrad ormanı gibi dağlık alanlarda etkisini gösterdi.

İstanbul’da kar yağışı, Çamlıca Tepesi ve çevresinde de yoğun bir şekilde etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle tepeye gelenler, hayvan dostlarını unutmayarak yemekler verdi. Beyaz manzarayı fırsat bilen İstanbullular aileleriyle birlikte karın keyfini çıkardı. Eğlenceli anlara sahne olan İstanbul’da kar yağışının 4-5 gün sürmesi bekleniyor.

AA

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