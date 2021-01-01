Türkiye'de 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi vefat etti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu, 14 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor." dedi. Sağlık Bakanı Koca, "Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak." açıklamasında bulundu. AA

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