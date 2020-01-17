Türkiye’de 192 milletten insan yaşıyor

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle “Sosyal Uyum Çalıştayı” düzenlendi.

Programda konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Beşkat, “ Son dönemlerde göç akınlarının hem sayıca arttığını hem de çeşitlendiğini görüyoruz. Bugün 3,6 milyon Suriyeli geçici koruma kapsamında Türkiye’mizde kalmakta. Yine Irak’tan, Somali’den, Afganistan’dan, farklı ülkelerden yüzbinlerce insan uluslar arası koruma bulmak amacıyla savaştan, zulümden kaçtığı için bu topraklarda bizlerle bir arada yaşamakta(…)Bugün Türkiye’de 192 farklı milletten 5 milyonun üzerinde yabancı yaşıyor. Uyum faaliyetlerinin yapılması oldukça önemli. Bu insanları sayıların çok ötesinde her birinin kendi hayatı olan, kendi beklentileri, kendi potansiyelleri olan ve ülkemize değer katabilecek olan insanlar olarak görüyoruz. Ancak uyum konusu sadece bir kurumun yapabileceği bir konu değil” dedi.