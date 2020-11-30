Türkiye'de 31 bin 219 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Covid-19 salgınıyla ilgili elde edilen verileri paylaştı.

Türkiye'de Covid-19 salgını nedeniyle bugün 188 kişi vefat etti, 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi. 6 bin 514 kişi de hastaneye kaldırıldı. Ağır hasta sayısı 5 bin 190 oldu, son 24 saatte 4 bin 485 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 404 bin 727'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin şunları kaydetti: "Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun." Euronews Türkçe

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