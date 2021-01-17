Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 165 vefat daha

Türkiye'de Kovid-19 salgınında bugün 165 kişi vefat etti, 803'ü hasta 6 bin 436 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bugün, 148 bin 636 test yapıldı. Bu testlerde 803'ü hasta olmak üzere 6 bin 436 yeni vaka tespit edildi. Bugün kayıtlara geçen 165 can kaybıyla toplam vefat sayısı 23 bin 997'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle dün 168 can kaybı açıklanırken, 7 bin 550 yeni vaka bildirilmişti.

Bugün 8 bin 812 kişi de sağlığına kavuşurken, toplam iyileşenlerin sayısı 2 milyon 262 bin 864'e çıktı. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 201 olarak açıklandı.

Böylece salgın başlangıcından beri tespit edilen toplam vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101'e yükseldi.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.